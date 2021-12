Liga : service minimum pour le Real Madrid face à l'Athletic Club

Le Real Madrid recevait l'Athletic Club, ce mercredi soir, pour le match en retard de la 9e journée de la Liga. L'occasion pour les Merengues, vainqueurs de leurs six derniers matches toutes compétitions confondues, de creuser un peu plus l'écart avec leur dauphin et rival, l'Atlético de Madrid, qu'ils devançaient de 4 points avant le coup d'envoi. Les Basques souhaitaient de leur côté retrouver des couleurs après une série négative (5 matches sans victoire). Du côté des compositions, l'entraîneur italien Carlo Ancelotti continuait de faire confiance à son 4-3-3 avec un seul changement par rapport à la victoire contre le Séville FC (2-1) : Courtois dans les buts, les latéraux Vazquez (remplaçant Carvajal) et Mendy accompagnaient la charnière centrale Militao-Alaba. Devant le trio indémodable au milieu de terrain Kroos-Casemiro-Modric, Benzema guidait l'attaque en compagnie d'Asensio et Vinicius Jr sur les ailes. Les visiteurs se déplacaient au Santiago-Bernabeu en 4-4-2 : Lekue, Nunez, Alvarez et Balenziaga formaient la défense devant Simon. La ligne du milieu de terrain était composée de Zarraga, D. Garcia, Vencedor et Muniain, juste derrière la doublette d'attaque Williams-R. Garcia.

La suite après cette publicité

Le premier quart d'heure était sans appel : la Maison Blanche assiégeait la moitié de terrain rouge-et-blanche, notamment grâce aux nombreuses percées de Vinicius Junior sur son côté gauche, qui faisaient beaucoup de mal à Inigo Lekue. Unai Simon se déployait pour ne pas laisser Karim Benzema marquer. Néanmoins, les Leones remettaient petit à petit le pied sur le ballon et auraient pu marquer contre le cours du jeu si Iñaki Williams avait été précis dans le dernier geste, sa tentative contrée frôlant le poteau extérieur gauche de Thibaut Courtois (23e) suivie d'une conduite de balle compliquée face au Belge (25e). Face à une défense basque compacte et reculée, Marco Asensio (25e) et Toni Kroos (37e, 39e) s'essayaient à un tir de loin, sans grand danger pour le gardien international espagnol qui captait le ballon. Les Madrilènes réussissaient à trouver la faille à cinq minutes de la pause : sur une frappe d'Asensio détournée par Simon, la reprise ratée de Luka Modric passait devant Karim Benzema, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide (1-0, 40e). Avec ce but, l'attaquant français inscrivait son 35e but dans l'année civile 2021 avec son club, égalant son record en 2019. A la mi-temps, Madrid concrétisait enfin sa domination en première période mais n'était pas à l'abri d'une réaction de Bilbao.

Bilbao se réveille trop tard

Au retour des vestiaires, les hommes de Carlo Ancelotti continuaient de pousser pour marquer le but du break et tenter de gérer leur avantage au score. Mais ceux de Marcelino se mettaient en valeur sur quelques opportunités, tout comme Oier Zarraga. Le numéro 19 récupérait le ballon très haut sur le terrain pour envoyer une frappe à ras de terre, pas très loin des buts adverses. Sur une remise de la semelle de Modric, Kroos se remettait dans son entraînement spécifique frappes de loin : en une touche, le milieu de terrain voyait sa tentative frôler le poteau gauche de Simon, qui semblait battu (55e). Si l'Athletic n'hésitait pas à profiter de la vitesse d'Iñaki Williams pour procéder en contre-attaque, l'attaquant espagnol ne se montrait pas réellement dangereux face à Courtois, son placement laissant également à désirer. Cependant, son compère devant se créait une grosse occasion dans la surface, bien défendue par les Blancos (60e). Au fil de la seconde période, Bilbao se montrait plus offensif et dangereux, s'approchant de plus en plus de la surface de réparation madrilène, mais la lucidité pêchait toujours dans la dernière passe.

L'entrant Oihan Sancet s'était procuré la meilleure occasion basque avant le dernier quart d'heure, mais la bonne sortie de Courtois sauvait la passivité du Real. Dans les dix dernières minutes, les locaux se retrouvaient sur quelques séquences dans leurs propres 30 derniers mètres, contenant bien les attaques adverses, les obligeant à faire circuler le ballon d'un côté à l'autre et à envoyer des centres lointains sans réussite. La tête cadrée d'un autre entrant, Mikel Vesga, était contrée du visage par Eder Militao, qui restait au sol pour permettre à ses coéquipiers de respirer. Score final : 1-0 pour le Real Madrid, qui conforte sa place de leader après 15 journées et déjà sept points d'avance sur l'Atlético, qui jouera également sa rencontre reportée. Ce sera à Grenade le 22 décembre prochain. L'Athletic Club reste bloqué à la huitième place, à trois points du FC Barcelone (7e), qui a l'occasion de creuser cet écart lors de son match en retard face au Séville FC à la même date que les Colchoneros.

Le classement de la Liga