Nike présente le maillot domicile du RCD Majorque pour la saison 2021-2022

Après avoir été relégué en deuxième division espagnole suite à la saison 2019-2020, le RCD Majorque s'est vite relevé en réalisant une superbe saison qui va leur permettre de retrouver les terrains de la Liga lors du prochain exercice. Le club majorquain est bien pressé d'accueillir le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore l'Atlético de Madrid et donne déjà le coup d'envoi de la campagne 2021-2022 en dévoilant son nouveau maillot domicile conçu par Nike.

Après quelques saisons passées avec Umbro, le club fondé en 1905 a décidé de faire confiance à Nike pour les 5 prochaines saisons. Il ne s'agit cependant pas d'un simple partenariat entre deux entités puisque Fútbol Emotion, qui est un revendeur reconnu en Europe, se chargera de l'approvisionnement des maillots et des autres équipements sportifs. Historiquement, le club a toujours joué avec une tunique rouge à l'Iberostar Estadio et ce sera encore le cas à la rentrée.

Dans la plus pure tradition de Majorque, la marque à la virgule présente donc un maillot rouge où l'on distingue tout de même deux nuances différentes avec un rouge plus clair au niveau des épaules et des manches où se présente un graphique moderne que Nike utilise sur bien d'autres maillots de clubs européens. La virgule est blanche, tout comme le sponsor « OK Mobility » qui se trouve sur la manche gauche. Contrairement aux maillots qu'ont pu arborer Samuel Eto'o ou Marco Asensio lors de leur passage à Majorque, il n'y a pas de trace de noir. En revanche, le short est lui totalement noir.