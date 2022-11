Qatar - Équateur : les compositions officielles

Ce dimanche est marqué par le coup d'envoi de la Coupe du monde 2022. Ce 22e Mondial débute avec un duel entre le pays hôte, le Qatar et l'Équateur dans le groupe A. A domicile, les Marrons s’établissent en 5-3-2 où Saad Al-Sheeb est placé dans les cages derrière Pedro Miguel, Bassam Hisham Al-Rawi, Boualem Khoukhi, Homam Ahmed et Abdelkarim Hassan. Le double pivot est assuré par Karim Boudiaf et Abdulaziz Hatem avec Hassan Al-Haydos un cran plus haut. Enfin, Almoez Ali et Akram Afif sont associés en attaque.

De son côté, la Tri s'organise en 4-4-2 avec Hernán Galindez comme dernier rempart. Devant lui, Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié et Pervis Estupiñán forment la défense. Jhegson Mendez et Moisés Caicedo se retrouvent dans l'entrejeu avec Gonzalo Plata et Romario Ibarra sur les ailes. Devant, Enner Valencia est accompagné par Michael Estrada.

Les compositions

Qatar : Al-Sheeb - Pedro Miguel, Hisham, Khoukhi, Ahmed, Hassan - Boudiaf, Al-Haydos, Hatem - Ali, Afif

Équateur : Galindez - Preciado, F. Torres, Hincapié, Estupiñán - Plata, Estrada, Mendez, Ibarra - Estrada, E. Valencia