CL : Jagiellonia et Djurgarden filent en quarts, Celje s’en sort sur le fil

Après l’avoir emporté 3-0 lors du match aller, Jagiellonia se déplaçait sur la pelouse du Cercle Bruges pour défendre son avantage assez conséquent. Et les Polonais ont failli vivre un scénario catastrophe, puisque les Belges ont réussi à revenir à 2-0, sans réussir à inscrire ce but de l’égalisation. Jagiellonia file en quarts, tout comme Djurgarden, qui est facilement venu à bout de Pafos sur le score de 3-0 malgré une défaite 1-0 à l’aller. Les Suisses de Lugano ont eux failli réussir une petite remontada face à Celje, qui avait remporté la première manche sur le score de 1-0.

Et le club de Swiss Super League pensait avoir son billet pour les quarts avec un succès 4-2… jusqu’à un but de Kucys dans le temps additionnel. En prolongation, Celje a d’abord repris l’avantage grâce à Nieto (97e) avant que Doumbia n’égalise et arrache une séance de tirs au but décisive. A ce jeu-là, c’est finalement Celje qui a validé son ticket pour le tour suivant après trois tentatives ratées de Lugano. Enfin, le Rapid a aussi arraché sa qualification face au Borac Banja Luka lors des prolongations.

Les résultats de la soirée

Cercle Bruges 2 - 0 Jagiellonia : van der Bruggen (8e), Felipe Augusto (50e)

Djurgarden 3 - 0 Pafos : Fallenius (35e), Stensson (69e), Nguen (86e)

Lugano 5 - 4 (1-3 aux tab) Celje : Belhadj (21e), Koutsias (42e, 80e), Dos Santos (44e) et Doumbia (118e) / Seslar (40e), Svetlin (68e), Kucys (90e+5) et Nieto (97e)

SK Rapid 2 - 1 Borac Banja Luka : Beljo (70e) et Schaub (96e) / Ogrinec (66e)