Barça : le déficit du club dévoilé

Malgré une réduction budgétaire, les sections professionnelles du FC Barcelone restent déficitaires, avec un manque de 32 millions d’euros. Ce poids financier impacte le « fair-play » de l’équipe première, qui soutient l’ensemble du projet multisport du club. Avec quatre sections professionnelles et l’équipe féminine, le Barça peine toujours à concilier compétitivité et viabilité économique.

Mais la partie football n’est pas la plus impactée selon la presse catalane. Le basket est en effet la section la plus déficitaire, avec un trou de 19 millions d’euros. Pour limiter les coûts, le club a renoncé à recruter malgré des blessures, laissant l’équipe en difficulté en Euroleague (8e) et en Liga ACB (5e).