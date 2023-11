France Espoirs - Corée du Sud Espoirs : les compositions officielles

Objectif JO pour les Bleuets. Ce lundi, l’équipe de France espoirs lance sa préparation en vue des Jeux Olympiques de Paris en juillet prochain et affronte en amical la Corée du Sud au Havre (coup d’envoi 18h30, un match à suivre en direct sur FM). Après avoir enchaîné quatre victoires, les hommes de Thierry Henry ont connu leur première défaite, vendredi, en Autriche (0-2) et veulent repartir de l’avant face aux Sud-Coréens, quarts de finaliste à Tokyo en 2021.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Thierry Henry, privé de plusieurs joueurs (Lepenant, Merlin ou encore Gusto), opte pour un système inédit en 3-4-1-2 avec plusieurs changements après la défaite en Autriche. Matsima et Touré sont lancés en défense centrale. Devant, Kalimuendo est confirmé mais sera soutenu par Akliouche, dans un rôle de numéro 10, Barcola, côté gauche, et Tel à ses côtés. Au milieu, Doukouré et Ugochukwu sont reconduits. En face, les Sud-Coréens devraient opter pour un 4-3-3 avec le capitaine Wije Cho en défense dans une équipe relativement méconnue.

Les compositions officielles :

France : Restes – Matsima, Touré, Belocian – Sildilla, Doukouré, Ugochukwu, Barcola – Akliouche – Tel, Kalimuendo.

La suite après cette publicité

Corée du Sud : Shin – Cho H., Sea, Cho W., Min – Lee, Hwang, Eom – Kang, Jeon, An.