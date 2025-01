MHSC : la terrible frustration de Bećir Omeragić face à l’OL

Alors que Montpellier s’est procuré énormément d’occasions sur la pelouse du Groupama Stadium contre l’OL, lors de la 16e journée de Ligue 1 ce samedi soir, les joueurs de Jean-Louis Gasset ont fini par céder dans les derniers instants sur un but CSC de Khalil Fayad. Interrogé sur le scénario de la rencontre au micro de DAZN, Bećir Omeragić n’a pas caché sa frustration après la défaite (1-0) :

La suite après cette publicité

«C’est de la frustration. On se devait de faire mieux après la débâcle en Coupe. Je pense qu’on a bien fait certaines choses. On a eu un manque de réussite, on peut tuer le match avant. On se prend le 1-0 à la toute fin. C’est frustrant. Il faut travailler et continuer à faire des choses en groupe. On travaille tous les jours, on est sur la bonne voie. Ce n’est pas le moment de lâcher. Il reste 18 matchs. On se doit de faire mieux avec ce groupe et on va le faire», a déclaré le joueur du MHSC. Que le football est cruel.