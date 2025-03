Kampo, le nouveau podcast foot de référence !

Aussi omniprésent soit-il dans l’espace médiatique, le football laisse parfois ses amoureux sur leur faim. Discours convenus, réponses travaillées, conférences de presse atones… le terrain d’expression n’est pas toujours à la hauteur des attentes. Pour y remédier, Smaïl Bouabdellah - accompagné d’Adriano Recchia et Mathias Cloos - a donc décidé de lancer un nouveau podcast intitulé : Kampo. Toutes les deux semaines, un invité aura ainsi le luxe de partager un moment d’exception avec l’un des journalistes les plus influents et appréciés d’aujourd’hui. Sans filtre ni contrainte, ce nouvel espace de partage souhaite «offrir aux passionnés des récits intimes et authentiques, et créer du contenu susceptible d’être repris et commenté par les autres médias».

La suite après cette publicité

Avec l’ambition de devenir le média digital numéro un des fans et le relais de discussion privilégié des joueurs, le podcast Kampo s’adresse finalement «à une audience passionnée, curieuse et engagée, celle qui suit le football au-delà des résultats et cherche des récits authentiques. Une cible qui correspond celle des médias et plateformes qui vont relayer l’information». Diffusé sur YouTube et toutes les plateformes audio, Kampo a d’ailleurs débuté son aventure avec trois premiers épisodes consacrés à Georges Mikautadze, Jérémy Ménez et Robert Pires. Des moments forts d’ores et déjà repris sur les différents réseaux sociaux (TikTok, Instagram, X…) et visant à créer un impact bien au-delà du format podcast.