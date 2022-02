L'OL s'enflamme pour ses jeunes Gones !

À l'occasion de la 23ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse du Stade Louis-II, samedi à 21 heures, pour y défier l'AS Monaco. Un nouveau rendez-vous primordial pour les Gones, eux qui visent désormais les places européennes après une première partie de saison ratée. Fort de ses deux nouvelles recrues - Tanguy Ndombélé et Romain Faivre - l'OL pourra également compter sur sa jeune garde, très performante lors de la victoire obtenue contre l'OM (2-1). Présents en conférence de presse, Peter Bosz (58 ans) et Anthony Lopes (31 ans) en ont d'ailleurs profité pour évoquer la dynamique positive des Gones, symbolisée par une jeunesse efficiente : «on a joué le dernier match avec beaucoup de jeunes. C'est bien pour le club et l'académie OL», a tout d'abord déclaré le tacticien néerlandais.

Dans cette optique, le dernier rempart lyonnais n'a pas manqué de louer les qualités des jeunes joueurs du groupe rhodanien, propulsés dans le onze de départ et performants. Titulaires lors du succès glané face aux Marseillais, Castello Lukeba (19 ans) et Malo Gusto (18 ans) ont notamment tapé dans l'œil du portier de l'OL, impressionné par la sérénité affichée de ses deux coéquipiers malgré leur jeune âge : «cela montre que la formation lyonnaise est toujours présente, on l’a vu mardi avec beaucoup de jeunes du centre de formation qui était présents contre l’OM. Je veux les encourager, leur dire de garder ce rythme et de s’accrocher à ce bon wagon. (Castello) Lukeba, on a la sensation qu’il a déjà 200 matches de Ligue 1, il est très à l’aise balle au pied, il n’a pas peur d’aller à la bagarre, ils ont cette insouciance et c’est pareil pour Malo (Gusto)», a ainsi déclaré Anthony Lopes devant les journalistes.

Castello Lukeba et Malo Gusto, porte-drapeaux du renouveau lyonnais !

Des propos largement confirmés par son entraîneur, conscient de l'aubaine dont il dispose. Interrogé sur la concurrence entre Léo Dubois (27 ans) et Malo Gusto (18 ans) au poste de latéral droit, le Batave en a ainsi profité pour rappeler la chance qu'il avait de disposer de plusieurs joueurs de qualité dans ce couloir. L'occasion également pour l'ancien technicien de l'Ajax de louer les performances de Malo Gusto, tout juste âgé de 18 ans et titularisé à dix reprises depuis le début de la saison : «c’est un choix de luxe, d’avoir deux joueurs de qualité au même poste. Malo est très jeune, pour lui le plus important, c’est d’avoir un niveau constant, il a déjà beaucoup appris cette saison, mais c’est quelqu’un avec beaucoup de talent, il joue déjà à un très haut niveau. Ce sont deux joueurs totalement différents et pour un entraîneur comme moi, c’est intéressant». Et que dire du franco-angolais Castello Lukeba. À seulement 19 ans, le jeune défenseur formé au club n'est plus sorti du onze de départ depuis la 17ème journée de Ligue 1.

Profitant notamment des errements défensifs affichés en début de saison, celui qui est sous contrat jusqu'en juin 2025 confirme toutes les attentes placées en lui. Buteur contre le FC Metz, le baby Gone a une nouvelle fois parfaitement tenu sa place face aux Phocéens. De quoi s'attirer les louanges de son entraîneur qui n'a cependant pas manqué de préciser que certains axes de progression était encore bien présents : «il est vraiment constant, c’est bien pour un jeune joueur mais même en étant constant, il peut encore mieux faire mais ça c’est normal. On est très content en tout cas de le voir à ce niveau-là à seulement 19 ans, surtout que c’est plus dur de jouer défenseur central à cet âge car si tu fais une erreur, tu peux directement prendre un but, devant c’est différent car tu as encore des joueurs derrière toi». Une chose est sûre, la jeunesse dorée de l'OL est toujours autant d'actualité et tout laisse à penser que ces espoirs rhodaniens auront une place de premier choix dans la possible remontée du club vers les sommets de la Ligue 1.