L’étonnante requête du PSG pour un film

En salles à partir du 23 octobre, le film « 4 Zéros » mettra en scène Didier Bourdon, Gérard Lanvin, Stomy Bugsy et Isabelle Nanty aux côtés du rappeur Kaaris et de Paul Pogba. Plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain seront aussi présents sur ce long-métrage, comme Bradley Barcola, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Marquinhos ou encore Gonçalo Ramos, ainsi que leur entraîneur Luis Enrique. Mais afin que les joueurs et le coach du PSG puissent participer au film, le réalisateur du film Fabien Onteniente a dû faire quelques compromis.

Dans le podcast « 100% PSG » de France Bleu, Onteniente a reconnu que le club parisien avait quelques demandes liées au scénario, dont une très particulière. « Il fallait faire lire le scénario, donc ils ont fait leur remarque. (…) J’avais un chien qui s’appelait 'Remontada’. Ils n’ont pas approuvé le nom ‘Remontada’. Le chien ? Il ne s’appelle plus parce que je l’ai coupé », a précisé le réalisateur du film. L’équipe du film a ensuite eu l’opportunité de tourner au Campus PSG (Poissy) et a pu échanger quelques ballons avec les joueurs.