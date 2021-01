Stuart Armstrong prolonge à Southampton

Le Southampton Football Club vient d'annoncer que son milieu de terrain Stuart Armstrong a signé un nouveau contrat de trois ans et demi à St Mary's. L'international écossais a paraphé cette semaine le nouvel accord, qui le fait rester chez les Saints jusqu'à l'été 2024, après une belle saison pour lui sur le terrain, devenu un élément clé au poste de numéro 10 dans l'équipe de Ralph Hasenhüttl.

La suite après cette publicité

Sept des 11 buts inscrits par Armstrong pour les Saints sont survenus en 2020. Le joueur de 28 ans a fait 79 apparitions au total pour le club depuis son arrivée du Celtic en 2018. Il est le dernier d'une série de joueurs prolongés ces derniers mois, après James Ward-Prowse, Oriol Romeu, Jan Bednarek, Shane Long, Will Smallbone, Jake Vokins et Nathan Tella, ainsi que le manager des Saints Hasenhüttl lui-même.

Starting 2021 off right ✍️#SaintsFC is delighted to announce Stuart Armstrong has signed a new contract with the club: