Lamine Yamal se confie sur Lionel Messi

Comme Lionel Messi, Lamine Yamal a été formé à la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Comme l’Argentin, l’Espagnol joue au poste d’ailier droit. Comme son idole, il a commencé sa carrière professionnelle très jeune, à l’âge de 16 ans. Mais malgré les comparaisons faites par certains observateurs, Lamine Yamal reste lucide sur ce qu’a réalisé Messi et sur tout ce qu’il lui reste à accomplir. « Personne n’est gêné d’être comparé au meilleur joueur de l’histoire. Mais ce sont des choses qui restent, car vous ne serez jamais comme lui, explique-t-il dans un entretien accordé à Jijantes, avant d’évoquer l’histoire autour de la photo de la Pulga et de lui, bébé, qui circule sur les réseaux sociaux. Nous n’avions pas mis en lumière ces photos parce que nous ne voulions pas de comparaisons entre Léo et moi. »

Depuis le début de cet Euro 2024, le Barcelonais s’impose comme un joueur essentiel de l’Espagne. Sa vitesse, ses dribbles et ses passes font lui le danger numéro de cette « Roja ». Meilleur passeur du tournoi (3), à égalité avec Xavi Simons, Lamine Yamal disputera la finale de la compétition, avec l’Espagne, contre l’Angleterre, ce dimanche à l’Olympiastadion (Berlin).