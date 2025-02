Dispositif de sécurité très renforcé pour OM-OL

Il y a un peu plus d’un an, l’image de Fabio Grosso au visage ensanglanté faisait le tour du monde, provoquant un tollé médiatique après le caillassage du bus de l’Olympique Lyonnais aux abords du stade Vélodrome. Selon l’Equipe, l’Olympique de Marseille a pris des précautions pour que la rencontre se passe de la meilleure des manières. «On n’avait pas besoin de sensibiliser nos groupes de supporters, ils connaissent les enjeux, mais on leur a quand même rappelé d’être exemplaires sur l’arrivée du car de la délégation lyonnaise et les jets de projectile avant, pendant et après la rencontre», a expliqué à L’Équipe une source marseillaise.

Cette année encore, les supporters de l’OL ont été interdits par la préfecture, par souci de sécurité. Les effectifs de police, de CRS et d’agents de sécurités ont été grassement renforcés par le club et la préfecture de police de Marseille; L’hôtel de l’OL n’a pas encore été décidé, au même titre que leur trajet en bus qui mènera au stade. Un match placé sous le signe de la sécurité.

