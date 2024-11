Wanda Nara porte plainte contre Mauro Icardi

Habitués à faire la une des médias pour leur relation plus que sulfureuse, Mauro Icardi et Wanda Nara continuent de faire parler d’eux bien qu’ils soient définitivement séparés depuis quelque temps. Et si les deux exs tentent d’entretenir des relations cordiales pour le bien de leurs deux filles, ils se livrent une guerre acharnée en privé. AS, qui relaye les informations de l’émission "Los Ángeles de la Mañana" de la chaîne América TV, explique que l’ancienne présentatrice a porté plainte contre lui après «un événement violent», qui se serait déroulé au domicile qu’ils avaient en commun et que Wanda Nara occupe actuellement.

«Elle est allée voir ses filles (à se son retour de vacances avec son nouveau compagnon, nldr). Il était tard et les filles et les fils de Wanda dormaient. Wanda et Mauro ont eu une forte dispute, il ne voulait pas qu’elle parte. Et comme ils étaient dans une pièce, la seule façon de vous empêcher de sortir est de vous gêner ou de cacher la clé ou autre, et une situation comme celle-là s’est produite entre eux deux. Elle a saisi ses affaires, a pu s’enfuir et elle est partie.» Puis, le média explique que Wanda Nara a déposé une seconde plainte contre le footballeur lorsqu’elle a tenté de pénétrer de nouveau dans le domicile. «Les choses sont devenues incontrôlables et c’est là qu’intervient la plainte pour violence de genre. La première est qualifiée d’attaque et de résistance à l’autorité, et la seconde est la violence de genre.»» Mis au courant de ces deux plaintes, Mauro Icardi doit « s’abstenir de tout acte de perturbation ou d’intimidation directe ou indirecte à l’égard de Wanda Nada.» Actuellement blessé, Icardi est attendu au tribunal civil de Buenos Aires le 15 novembre prochain.