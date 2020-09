Serie A : l'Inter roule sur Benevento, premier succès pour la Spezia

L'Inter s'impose largement (5-2) au stade Ciro-Vigorito du promu Benevento à l'occasion de la première journée en retard de Serie A. Après son succès inaugural à l'arraché face à la Fiorentina (4-3), les Nerazzurri se sont cette fois rapidement mis à l'abri. Romelu Lukaku, associé à Alexis Sanchez devant pour l'occasion, trompait d'entrée et à bout portant Lorenzo Montipo suite à un service sur un plateau d'Achraf Hakimi (1-0, 1e). Une deuxième offrande du Marocain pour le Belge en deux matches. Dans le même temps ou presque, Matteo Ricci se voyait refuser l'ouverture du score pour la Spezia face à l'Udinese pour un hors-jeu, après quelques minutes de tergiversation de la VAR (3e). Bien supérieurs dans le jeu, les troupes d'Antonio Conte réalisaient le break avant la demi-heure de jeu. Achraf Hakimi renversait sur Ashley Young, qui remisait sur Roberto Gagliardini, ce dernier terminant l'action d'une volée puissante frappée de l'intérieur de la surface (2-0, 25e). Puis, Gagliardini se muait en passeur décisif quelques instants plus tard pour Romelu Lukaku (3-0, 29e). Un moment également choisi par la Spezia pour prendre les devants par l'intermédiaire d'Andrey Galabinov (1-0, 29e).

La suite après cette publicité

Trop facile, Samir Handanovič relançait directement un ballon anodin dans les pieds de Gianluca Caprari, qui ne se faisait pas prier pour le punir (3-1, 34e). Pas de quoi faire trembler l'Inter qui repartait de plus belle, Hakimi profitant d'un loupé de Lukaku pour marquer à son tour (4-0, 42e). Juste avant la pause, Arturo Vidal manquait de peu le cadre sur un énième surnombre dans la surface des locaux, sans succès (45e). Les scores semblaient figés dans le marbre quand un nouveau fait de jeu vint changer la donne : Claudio Terzi (Spezia) se faisant exclure après avoir écopé d'un deuxième jaune (66e). C'est pourtant sur l'autre pelouse que l'addition se corsait, Lautaro Martinez, entré à la 65e, décochait un tir vainqueur aux abords de la surface (5-0, 71e). La réponse intervenait cinq minutes plus tard, Gianluca Caprari reprenant un centre au point de penalty (5-2, 76e). Au bout du bout, Andrey Galabinov réalisait le doublé pour offrir à la Spezia le premier succès de son histoire en Serie A (2-0, 90e+5). Avec ces résultats la Spezia remonte à la 12ème place, l'Inter à la 2ème, alors que l'Udinese glisse à la 16ème place et Benevento à la 11ème.

Le classement de Serie A

Les résultats des matches de 18 heures :