Naples : Luciano Spalletti sort du silence après l’annonce de son départ

Après le titre de Champion d’Italie remporté par Naples cette saison, Aurelio De Laurentiis a annoncé lé départ de Luciano Spalletti sur les antennes de la Rai 3. Le président du club italien a confié que l’entraîneur de 64 ans lui avait demandé une année sabbatique et qu’il n’avait pas pu refuser après une telle consécration. Et ce lundi, c’est l’entraîneur napolitain qui a confirmé la nouvelle de son départ. En effet, Luciano Spalletti a officialisé ses adieux à la fin de la saison.

La suite après cette publicité

«J’ai dit tout de suite à Aurelio De Laurentiis, par respect pour le club, que je devais rester au calme pendant un an, je suis un peu fatigué et je veux être avec ma fille Matilde», a notamment déclaré le principal concerné en marge de l’événement Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione avant de conclure sur son besoin de prendre du recul : «une ville comme Naples ne mérite pas des choses normales mais bien plus. Elle mérite des choses que vous devez vous demander si nous sommes encore capables de fournir ou non. Comme je ne pense pas que ce sera le cas, je prends un peu de recul».

À lire

Le Napoli veut Wilfred Ndidi