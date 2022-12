PSG-Strasbourg : les compositions probables

La suite après cette publicité

Beaucoup de clubs craignaient l’impact de la Coupe du Monde sur leur effectif. Si l’on en croit les premiers enseignements de la Premier League (hier soir, Varane, Casemiro, Rashford ou encore Bruno Fernandes ont joué avec Manchester United), tous les signaux sont au vert. Et le PSG va achever de le prouver puisque pour le grand retour du club francilien en Ligue 1, Kylian Mbappé et Neymar sont annoncés titulaires.

Le Français a surpris tout le monde en reprenant l’entraînement trois jours seulement après la défaite de l’équipe de France face à l’Argentine en finale de la Coupe du Monde. Il sera à la pointe de l’attaque parisienne ce soir au Parc des Princes pour la 16e journée de Ligue 1. Et Neymar sera aussi là pour le servir, lui qui est rentré quelques jours après Mbappé et qui est jugé apte à la compétition. Hugo Ekitike devrait les accompagner en attaque.

Kylian Mbappé a surpris le PSG

Le retour de Marquinhos ?

Au milieu, Marco Verratti devrait être accompagné de Fabian Ruiz et de Vitinha, autre Mondialiste. En défense, Mukiele, Ramos et Bernat sont certains de démarrer la rencontre face à Strasbourg, mais la surprise pourrait venir de Marquinhos. Abattu après l’élimination du Brésil en quart de finale face à la Croatie, au cours de laquelle il a joué malgré lui un grand rôle, le capitaine parisien pourrait débuter. Enfin Gianluigi Donnarumma gardera logiquement les buts.

Côté strasbourgeois, beaucoup d’absences en défense, ce qui va obliger Julien Stéphan à revoir sa ligne de 4 devant Sels. Perrin pourrait dépanner à gauche, Doukouré à droite, avec une charnière Nyamsi-Djiku. Au milieu, du classique avec Prcic, Diarra, Bellegarde et Thomasson. Et enfin devant Gameiro et Ajorque. De quoi réaliser un exploit face à un PSG toujours invaincu ?

