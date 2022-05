Le groupe Wasserman récompensé aux Sports Business Awards

Dans l'ombre des joueurs et des entraîneurs, les agents, acteurs majeurs de la planète foot, mènent des carrières avec plus ou moins de succès. Fondé par le directeur du sport et du divertissement Casey Wasserman, la groupe Wasserman, qui regroupe des talents sportifs du monde entier a su se faire une place de choix dans l'univers du ballon rond. Cette agence gère notamment les intérêts de Virgil Van Dijk (Liverpool) et Fede Valverde (Real Madrid), qui joueront la finale de la Champions League samedi, ainsi que ceux d'éléments bien connus dans l'Hexagone tels que Clément Lenglet (Barcelone), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) ou encore de Maxime Lopez (Sassuolo).

Et le travail du groupe Wasserman a été récemment récompensé. En début de semaine, il a raflé par mal de titres lors de la 15ème édition des Sports Business Awards. La Team Wasserman a ainsi remporté le trophée de la "Meilleure représentation de talents de l'année" et celui de la "Meilleure créativité et innovation en tant qu'agence". De belles récompense pour cette agence qui aura encore du pain sur la planche cet été lors du mercato.