CdM (F) : la Suède crée la sensation en éliminant les Etats-Unis aux tirs au but

Vainqueur des deux dernières éditions au Canada (2015) et en France (2019), les Etats-Unis affrontaient la Suède en huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine 2023. Une rencontre arbitré par l’officielle française Stéphanie Frappart, accompagnée de ses compatriotes Manuela Nicolosi et Elodie Coppola. Après 120 minutes achevées sur un score vierge et de parité, les deux nations devaient de départager aux tirs au but.

Si la Team USA croyait aller chercher la qualification en quarts après deux ratés suédois, Megan Rapinoe puis Sophia Smith rataient leurs tentatives respectives. Et après le poteau extérieur touché par Kelley O’Hara, Lina Hurtig offrait la qualification en quart de finale aux siennes après un penalty sauvé par deux fois par Alyssa Naeher. Néanmoins, la goal line technology confirmait le ballon rentré. Les double tenantes du titre ne pourront donc pas réaliser le three-peat. Les Blågult, quant à elles, affronteront le Japon en quarts.