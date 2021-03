Eliminatoires CdM 2022 : Dzyuba offre la victoire à la Russie face à la Slovénie, le Monténégro assure contre Gibraltar

Trois jours après son succès inaugural face à Malte (3-1), la Sbornaïa enchaîne contre la Slovénie (2-1), et conforte sa place de leader du Groupe H. Dominante d'entrée, avec beaucoup de mouvements autour du porteur de balle, la Russie s'est appuyée sur ses ailes pour piquer. Artem Dzyuba a rapidement été trouvé dans les 16 mètres par Aleksandr Golovin, mais n'a pas cadré son coup de casque, alors que Rifat Zhemaletdinov, servi par Mario Fernandes sur la droite de la surface, lors d'un appel croisé, a buté sur Jan Oblak (9e). Tout comme Georgiy Dzhikiya, tout de suite après, sur une volée du gauche (10e). La Slovénie a répondu par à-coups, en se reposant sur un Josip Ilicic intenable, mais ce sont bien les Russes qui ont créé la première grosse occasion du match. Sur un corner tiré côté gauche par Golovin, Fernandes a remisé de la tête pour Dzyuba, qui a manqué le cadre à bout portant (20e). Une fois mais pas deux, Dzyuba, trouvé dans la boîte et après un une-deux astucieux avec Daler Kuzyayev, a ajusté Oblak d'un plat du pied (1-0, 26e).

Dzyuba, encore à l'affût dans la surface, a ensuite hérité d'une frappe déviée de Golovin recrachée par la transversale, et a enchaîné un contrôle poitrine et une volée pour transpercer une deuxième fois Oblak (2-0, 35e). Le match s'est alors emballé, et Ilicic, mis sur orbite par Zajc, a déclenché une volée croisée sublime, depuis l'extérieur de la surface, contre laquelle Anton Shunin n'a rien pu faire (2-1, 36e). Ilicic, toujours lui, à l'initiative et à la conclusion d'une action menée jusqu'à la surface adverse, a cette fois écrasé son tir (67e). Et, presque dans la foulée, Vyacheslav Karavaev, sur l'un de ses premiers ballons, a bien failli profiter d'une bourde de Jon Gorenc-Stankovic, mais Oblak a bouché l'angle en allant vite au sol (71e). La fin de match, relativement incertaine, avec une Russie moins entreprenante et une Slovénie encore dans le coup, n'a finalement rien changé à l'affaire, malgré un Ilicic encore très actif. Dans le match du Groupe G, le Monténégro a pour sa part cartonné Gibraltar (4-1), et prend la pole position de sa poule avant le choc entre la Norvège et la Turquie.

Résultats des matches de 15h :