OL : Nemanja Matic est frustré d’avoir perdu des points à Nantes

Malgré une grosse domination, un poteau touché et de grosses occasions, l’OL s’est fait rattraper et a laissé échapper des points ce dimanche contre le FC Nantes (1-1). Nemanja Matic est revenu sur cette petite désillusion :

«Je pense que depuis que je suis ici, nous jouons un bon football offensif, on attaque beaucoup, nous nous créons beaucoup d’occasions, notamment en première période on aurait pu marquer deux ou trois buts. Mais on ne l’a pas fait et ensuite il s’est passé ce qu’il s’est passé. On est souvent puni dans ce championnat quand on ne marque pas le deuxième but. Dans les dernières minutes, on n’a pris qu’un point. On a bien joué pendant 50, 60 minutes. Cela se passe parfois dans le football»