Amical : Romelu Lukaku offre la victoire à la Belgique contre le Luxembourg

Après avoir affronté la France lundi à Metz, le Luxembourg se déplaçait de nouveau chez un voisin, à Bruxelles, pour affronter les Belges ce samedi. Comme contre les Français, les Luxembourgeois ont fièrement défendu leurs valeurs, mais se sont inclinés lourdement à la fin (3-0). À domicile, la Belgique a été guidée par le meilleur buteur de son histoire, Romelu Lukaku. Même si l’attaquant n’a plus réalisé de grandes saisons en club depuis quelques années, il ne déçoit jamais avec les Diables Rouges. Le numéro 10 s’est offert un doublé avec un but avant la pause (1-0, 42e) puis un autre avant l’heure de jeu (2-0, 57e). Ses 84 et 85e but en sélection.

Sur une passe de Wout Faes, Leandro Trossard a lui marqué le but du 3-0 (81e). Même si la Belgique n’apparaît plus comme un possible favori de l’Euro, les coéquipiers de Kevin De Bruyne n’ont toujours pas perdu depuis la dernière Coupe du monde en 2022. Les Belges jouaient ce soir leur dernier match de préparation avant le début de leur Euro contre la Slovaquie à Francfort.