CdM 2022, Sénégal : le message d'Aliou Cissé à ses joueurs

Après avoir perdu son premier match dans cette Coupe du Monde 2022 face aux Pays-Bas (0-2), le Sénégal s'est bien repris en battant le Qatar (3-1) lors de la deuxième journée de la phase de poules. Actuellement troisièmes du groupe A, les Lions de la Téranga devront s'imposer contre l'Équateur (2e), ce mardi (16 heures), pour espérer rallier les 8es de finale du Mondial qatari. Présent en conférence de presse ce lundi avant cette affiche décisive, Aliou Cissé a tenu à délivrer un message à ses joueurs sur le style de jeu à adopter.

« C'est un match très important pour cette génération qui a déjà fait des choses exceptionnelles. À nous de préparer ça lucidement. Je demande à mes garçons de se concentrer sur le jeu. Ce sont des matches à enjeu. Parfois l'enjeu l'emporte sur le jeu. Donc la meilleure façon de faire, c'est de penser au jeu. On a le potentiel offensif pour marquer à tout moment. Donc, on doit jouer, jouer et encore jouer pour espérer gagner [...] Seule la victoire est belle demain (mardi). On doit avoir l'énergie et l'agressivité qu'on a eues dans d'autres matches décisifs ces dernières années. » Le message du sélectionneur est clair, aux Sénégalais de l'appliquer.