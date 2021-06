Hongrie - France : les compositions probables

La suite après cette publicité

Deuxième match de la phase de poules pour les Bleus ! Après être venus à bout de l'Allemagne, non sans souffrir, les hommes de Didier Deschamps affrontent un rival qui posera a priori un peu moins de problèmes cet après-midi du côté de Budapest, où de sacrées chaleurs sont attendues. Les Hongrois se sont inclinés 3-0 face au Portugal pour leur premier match, même si le score ne reflète pas forcément la physionomie de la rencontre, pendant laquelle les Magyars ont été tout sauf ridicules...

Et la semaine a été assez tranquille pour les Tricolores, épargnés par les pépins physiques, alors que les quelques polémiques naissantes autour de Giroud et Mbappé se sont vite évaporées. De quoi préparer ce duel dans les meilleures conditions. Pour la rencontre du jour, Didier Deschamps devrait d'ailleurs reconduire la même équipe qui s'est imposée contre la Mannschaft.

Le même onze que face à l'Allemagne

Le sélectionneur national alignera ainsi Hugo Lloris dans les cages, toujours protégé par la charnière centrale Varane-Kimpembe. Sur les côtés, Pavard et Hernandez sécuriseront les flancs et épauleront leurs joueurs plus offensifs. L'entrejeu sera composé de Paul Pogba, Ngolo Kanté et Adrien Rabiot, alors que devant, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann joueront en soutien de Karim Benzema.

En face, Marco Rossi confiera les cages à Gulacsi, avec une défense à trois composée de Szalai, Orban et Kecskes devant lui. Holender et Botka seront utilisés en tant que pistons, avec Nagy, Varga et Kleinheisler dans le milieu de terrain. Devant, les références offensives Szalai et Sallai tenteront de mettre à mal la charnière tricolore.

Hongrie - France : Jusqu'à 200€ offerts pendant l’Euro si votre premier pari est perdant . Créez votre compte Betclic aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive.