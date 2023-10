SPL : malgré Karim Benzema, Al-Ittihad tenu en échec par Al-Hazem

Après s’être relancé avec sa première victoire sur ses quatre premiers matches lundi en Ligue des champions de l’AFC, Al-Ittihad se devait d’enfin gagner en Saudi Pro League, restant sur trois matches sans victoire. Et ce jeudi pour le compte de la 11e journée du championnat, le Club du Peuple recevait Al-Hazem, avant-dernier du classement. Mais les deux formations se quittaient finalement sur un score de parité (2-2). C’est justement l’ex-international tricolore Karim Benzema qui débloquait la marque dans cette rencontre, lancé par son compatriote N’Golo Kanté et auteur d’un beau travail dans la surface pour trouver le chemin des filets (1-0, 26e), pour son 5e but en SPL.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Ittihad 21 11 12 6 3 2 21 9 17 Hazm 7 11 -15 1 4 6 13 28

Après l’heure de jeu, les visiteurs égalisaient par l’intermédiaire de Mohammed Al Thani mais l’ancien du Real Madrid ne se laissait pas abattre et s’offrait sa troisième offrande de la saison pour servir Hassan Kadesh, seul devant le but pour redonner l’avantage aux siens (2-1, 81e). Néanmoins, l’international comorien Faiz Selemani, arrivé cet été en provenance de Courtrai, climatisait la formation de Djeddah (2-2, 86e) pour sa troisième réalisation en deux matches. Un point qui n’arrange pas les Jaune-et-Noir de Nuno Espirito Santo, qui enchaînent un quatrième match sans succès et restent cinquièmes du classement. Al-Hazem est quant à lui toujours relégable mais revient à égalité du 14e.