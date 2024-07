Gavi de retour à l’entraînement

Alors que ses camarades de la sélection espagnole sont en finale de l’Euro 2024, Gavi revient doucement, mais sûrement de blessure. Le milieu de terrain espagnol de 19 ans qui a été victime d’une rupture des ligaments croisés est sur le retour.

En effet, le FC Barcelone a dévoilé une vidéo où on voit le joueur en train de s’entraîner et se préparer physiquement. Une bonne nouvelle pour les Blaugranas et Hansi Flick qui vont pouvoir s’appuyer sur un renfort de poids.