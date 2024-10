EdF : trois nouveaux capitaines envisagés par Didier Deschamps

Le navire de l’équipe de France cherche un nouveau capitaine. Avec l’absence de Kylian Mbappé pour blessure, et la retraite internationale d’Antoine Griezmann, les Bleus ont respectivement perdu leur capitaine et leur vice-capitaine. De quoi entraîner un nouveau casse-tête pour Didier Deschamps, qui avait pu compter sur un seul et même capitaine pendant plus de 10 ans jusqu’ici, Hugo Lloris (37 ans, 145 sélections), qui a, lui aussi, dit stop aux Bleus. D’après Le Parisien, trois noms se dégagent dans l’esprit de DD pour enfiler le mythique brassard face à Israël, puis la Belgique.

La suite après cette publicité

Qui doit être le capitaine de la France sans Mbappé ? Mike Maignan Jules Koundé Aurélien Tchouaméni Autre Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Mike Maignan, Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé. On le sait, Didier Deschamps n’a aucun problème à donner le capitanat à un gardien de but (LLoris en Bleu, Mandanda à Marseille), Mike Maignan (27 ans) semble donc l’option privilégiée. Véritable leader dans le vestiaire, du haut de ses 24 sélections, "Magic Mike" fait figure de favori. Jules Koundé (25 ans, 36 sélections) et Aurélien Tchouameni (24 ans, 36 sélections) sont deux autres options crédibles. Souvent performants, la tête sur les épaules et à l’aise face aux médias, les deux copains formés ensemble aux Girondins de Bordeaux pourraient entrer dans la discussion.