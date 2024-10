Équipe de France : l’affaire Kylian Mbappé met le feu en interne

À trois jours du prochain match de Ligue des Nations contre Israël, à Budapest (20h45), Didier Deschamps avait esquivé la conférence de presse prévue lundi et avait décidé de se contenter d’une interview sur YouTube pour éviter toute question sur le sujet brûlant Kylian Mbappé (25 ans). «Il n’y a pas de soucis sur son engagement, j’ai discuté plusieurs fois avec lui lors des derniers rassemblements, mais à travers les mots qu’il a pu utiliser, l’interprétation des uns et des autres… il y a eu différentes interprétations, mais lors du dernier rassemblement, Kylian n’était pas dans les meilleures conditions psychologiques pour différentes raisons», avait évoqué le sélectionneur sur l’absence du néo-madrilène.

Et le sélectionneur national a été critiqué pour cette interview après l’absence de Kylian Mbappé pour ce rassemblement d’octobre, lui qui était pourtant entré contre Lille, en Ligue des Champions et avait disputé 70 minutes contre Villarreal, en étant transparent (2-0). «Il n’y a rien au-dessus de l’équipe de France et des sélections nationales. Didier avait échangé avec lui (Mbappé) directement et avec le staff médical du Real Madrid et il a décidé de ne pas le sélectionner, ce qui ne remet pas en cause l’attachement de Kylian à l’équipe de France», avait également indiqué le président de la FFF, Philippe Diallo, sur franceinfo.

Kylian Mbappé ne voulait pas venir en septembre

Selon L’Équipe, Kylian Mbappé avait déjà tenté de renoncer à sa sélection en septembre dernier pour se concentrer sur son nouveau club et son adaptation en tant que numéro neuf du Real Madrid. Mais après un premier refus post-Euro 2024, Didier Deschamps a accordé du repos à son joueur, qui est surtout son capitaine. Mais la communication du sélectionneur reste tempérée, car il est précisé que cet imbroglio pourrait se répéter à l’avenir puisque le Real Madrid a toujours eu tendance à mettre une pression à ses stars avant les rassemblements internationaux.

Et s’il était titulaire contre Villarreal, le week-end dernier, L’Équipe précise que le Real Madrid va remettre totalement sur pied son attaquant, touché au biceps fémoral de la cuisse gauche contre Alavés, fin septembre. Kylian Mbappé n’a d’ailleurs pas participé à l’entraînement collectif pour rester en salle et devrait reprendre avec ses coéquipiers dès lundi prochain. Une stratégie orchestrée par le club madrilène avant le retour de la Ligue des Champions et plusieurs échéances importantes en Liga, dont le premier Clasico de Kylian Mbappé prévu le 26 octobre prochain.