Équipe de France : la FFF réagit à l’affaire Mbappé

Didier Deschamps ne boudera pas le plaisir de s’éviter la traditionnelle conférence de presse du premier jour du rassemblement des Bleus à Clairefontaine. À trois jours du prochain match de Ligue des Nations contre Israël, le sélectionneur national n’a pas jugé utile de se présenter face aux médias, préférant se contenter de la conférence de presse d’avant-match programmée mercredi à 16h45. Et pour beaucoup, ce choix ne serait pas étranger à la polémique Mbappé.

Mbappé préservé

Pour rappel, le capitaine de l’équipe de France était sorti blessé du match entre le Real Madrid et Alavés, avant d’être annoncé indisponible pendant deux à trois semaines. Mais sept jours plus tard, il faisait son entrée en jeu lors du match de Ligue des Champions face à Lille… avant d’être excusé du rassemblement des Bleus pour la Ligue des Nations. Interrogé, Didier Deschamps jurait que son leader restait impliqué, mais qu’il avait besoin de souffler.

«Mbappé ? Il n’y a pas de soucis sur son engagement, j’ai discuté plusieurs fois avec lui lors des derniers rassemblements, mais à travers les mots qu’il a pu utiliser, l’interprétation des uns et des autres… Il y a eu différentes interprétations, mais lors du dernier rassemblement, Kylian n’était pas dans les meilleures conditions psychologiques pour différentes raisons. Évidemment, le fait qu’il soit à Madrid avec une attente importante, ça joue. Mais je n’ai pas le moindre doute sur son implication.»

Les clubs pointés du doigt

Quelques jours plus tard, la polémique a enflé puisque Mbappé était titularisé à l’occasion de la réception de Villarreal. Une apparition qui a valu au joueur une nouvelle salve de critiques. Puis ce fut au tour du Real Madrid d’être accusé de faire sa loi en empêchant plusieurs internationaux de se rendre en sélection. Une chose est sûre : en France, voir le capitaine des Bleus passer son tour en sélection pour jouer avec son club, ça fait tache. Et hier, le président de la FFF, Philippe Diallo, est enfin sorti du silence au micro de France Info. S’il a refusé de taper directement sur Mbappé, le dirigeant tricolore a, en revanche, dénoncé les pressions des clubs.

« Les sélections nationales ne peuvent pas avoir la portion congrue d’un calendrier international de plus en plus démentiel. (…) Il n’y a rien au-dessus de l’équipe de France et des sélections nationales. Didier avait échangé avec lui (Mbappé) directement et avec le staff médical du Real Madrid et il a décidé de ne pas le sélectionner, ce qui ne remet pas en cause l’attachement de Kylian à l’équipe de France. (…) La question qui est posée, c’est qu’aujourd’hui, dans un calendrier démentiel, avec de multiples compétitions, les ‘top joueurs’ sont sur des rythmes de 65 matchs par an. (…) Il y a une pression exercée par les clubs sur leurs joueurs. (…) Est-ce que le rapport de force est en notre faveur ? Notre principale faiblesse est que les joueurs qui viennent en équipe de France ont des contrats de travail avec leur club. C’est ce qui fait que les sélections sont une position qui est plus délicate. Il faut convaincre l’ensemble du monde du football que venir en sélection est un honneur. » Un discours qui ne trouve pas vraiment beaucoup d’échos avec ce calendrier surchargé.