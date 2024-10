La cascade de forfaits au Real Madrid provoque une énorme polémique !

Manager du Real Madrid, Carlo Ancelotti a décidé de convoquer Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Eder Militao et Andriy Lunin pour le prochain rassemblement des Merengues. Pour rappel, les Madrilènes s’apprêtent à disputer 0 match lors cette trêve internationale… Boutade passée, la cascade de forfaits dans les rangs de la Casa Blanca place cette dernière au cœur d’une grosse polémique. Et pour cause. Si le cas du Bondynois - absent avec les Bleus mais titulaire contre Villarreal samedi soir - n’a cessé de faire parler, d’autres joueurs vont également rester à Madrid à l’heure où les sélections s’apprêtent à disputer différentes rencontres. De quoi interroger les observateurs.

Le cas Mbappé divise…

Le Real Madrid bloque-t-il ses joueurs ? S’agit-il de réelles indisponibilités ou plutôt de blessures diplomatiques ? Autant de questions aujourd’hui avancées par la presse mondiale. «La trêve n’arrive pas au bon moment car elle n’arrive jamais au bon moment. Tu perds tes joueurs et c’est dur pour eux de revenir et de récupérer, surtout pour ceux qui s’en vont jouer en Amérique du Sud. Ce que je demande, c’est de ne pas avoir de blessés. C’est le plus grand danger», avait, pour rappel, déclaré Carlo Ancelotti lors de la dernière fenêtre internationale. Une défiance vis-à-vis de cette période poussant logiquement les différents suiveurs à se questionner sur la nature exacte des forfaits évoqués.

En effet, Kylian Mbappé - non convoqué par Didier Deschamps pour les deux rencontres de Ligue des nations à venir, face à Israël, jeudi à Budapest, puis en Belgique, le lundi suivant, à Bruxelles - a ouvert cette polémique. Annoncé sur le flanc, l’ancien attaquant du PSG, récemment blessé à la cuisse, était pourtant titulaire, samedi soir, contre Villarreal. L’occasion pour lui de disputer 70 minutes, sans pour autant briller. Loin s’en faut. Mais ce n’est pas tout. Outre le numéro 9 madrilène, le club de la capitale espagnol va également garder trois autres joueurs à ses côtés pendant cette trêve internationale.

La tension monte entre le Real et la Fédération brésilienne

Blessé aux cervicales ce week-end, Vinicius Junior est d’ores et déjà forfait pour les matches de qualifications pour le Mondial 2026 de la Seleçao contre le Chili et le Pérou, tout comme son coéquipier madrilène Eder Militao. Ce dernier a d’ailleurs provoqué une polémique entre les Merengues et la Fédération brésilienne. Comme indiqué par Sport, dans son édition du jour, la CBF a en effet décidé de forcer le joueur à se rendre au Brésil pour subir des tests et évaluer sa blessure. Une décision qui n’a pas manqué d’agacer les hautes sphères madrilènes. Ce déplacement inutile, contrairement à la souplesse dont a fait preuve Vinicius, a ainsi généré un malaise à Chamartín.

Le joueur - qui a voyagé 12 heures jusqu’à São Paulo - a finalement fait son retour à Valdebebas et va désormais entamer son processus de récupération, avec l’espoir d’être disponible pour le prochain match contre le Celta. Enfin, un autre forfait est à noter dans les rangs madrilènes. Dimanche soir, la Fédération ukrainienne a, en effet, confirmé l’absence de son gardien Andriy Lunin, qui souffre d’une «infection virale». Titulaire lors des deux derniers matchs du Real Madrid, le portier de 25 ans va donc lui aussi rester dans la capitale espagnole pour se soigner.

Si le club de Florentino Pérez a envoyé neuf joueurs en sélection pour cette trêve internationale - Antonio Rüdiger (Allemagne), Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga (France), Federico Valverde (Uruguay), Jude Bellingham (Angleterre), Luka Modrić (Croatie), Arda Güler (Turquie), Rodrygo et Endrick (Brésil) - la polémique ne cesse d’enfler quant à la gestion des Merengues à l’égard de cette trêve internationale, certains accusant l’actuel deuxième de Liga de ne pas respecter les sélections. Une chose est sûre, cette cascade de forfaits arrange, aujourd’hui, les affaires du Real Madrid, qui va donc pouvoir chouchouter les noms précédemment cités…