LFP : Noël Le Graët et l'élection de Vincent Labrune

Vincent Labrune a été élu président de la Ligue de Football Professionnel ce jeudi. Un choix qui divise. Il suffit de lire les première réactions pour s'en convaincre, à l'image du président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët, interrogé au sortir du siège de l'instance.

«Les gens ont voté pour lui, même si les scores sont un peu bizarres, mais c’est comme ça. Plusieurs personnes ont préféré Labrune, qui fera, j’espère, un bon président. C’est mon devoir de travailler avec lui, d’être en bonne harmonie avec lui. On va se rencontrer, on va voir quels sont ses souhaits, comment il veut orienter effectivement la Ligue», a-t-il réagi, plutôt surpris. L'avenir dira si les deux hommes entretiendront des rapports cordiaux et bénéfiques pour la bonne santé du football français.