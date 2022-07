Amical : Lens accroché par le Paris FC

L'heure de la reprise a sonné ! À ce titre, le RC Lens recevait le Paris FC à la Gaillette ce samedi à partir de 16 heures. Une rencontre d’entraînement qui faisait office de remise en jambes pour les Sang et Or, eux qui ont retrouvé les terrains lundi dernier. Avec une équipe mixte, mêlant habitués du groupe professionnel et jeunes, et en l'absence des internationaux qui ne reprendront qu’à partir de lundi, le club nordiste ne parvenait pas à faire la différence au cours du premier acte.

Tenu en échec à la pause, le RC Lens se présentait avec un tout nouveau onze de départ au retour des vestiaires et les hommes de Franck Haise étaient tout proches d'ouvrir le score par l'intermédiaire d'Ibrahima Baldé. En vain. Face à un bloc défensif francilien bien en place, les Lensois, dominateurs en seconde période, ne trouvaient jamais la faille et concédaient donc le match nul (0-0).