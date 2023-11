Grêmio : la machine à marquer Luis Suarez affole les compteurs !

À 36 ans, Luis Suarez court encore et toujours. Passé avec succès par l’Ajax Amsterdam, Liverpool ou encore le FC Barcelone, El Pistolero continue de faire ce qu’il préfère au monde : jouer au football. Depuis le 31 décembre 2022, c’est au Brésil qu’il poursuit sa brillante carrière. En effet, il a signé jusqu’en 2024 en faveur du Grêmio. Un club qui est ravi de pouvoir compter sur un tel joueur. Sa précision chirurgicale face au but, sa grinta ou encore sa très grande expérience sont des atouts précieux. Ils l’ont d’ailleurs été hier à l’occasion de la rencontre face à Botafogo.

Alors que son équipe était menée 3 à 1, l’Uruguayen a enfilé son costume de super buteur en deuxième période. Il lui a fallu 19 minutes pour inscrire un triplé et offrir une sacrée remontada à son équipe face au club de John Textor, qui cumule les problèmes décidément. "Lucho" Suarez a trouvé le chemin des filets à la 50e minute. Après avoir éliminé un adversaire dans la surface, il a ajusté Perri du gauche. Il a trompé à nouveau le portier de Botafogo à la 54e puis à la 69e. Homme du match, il a grandement participé à la victoire 4 à 3.

Un triplé qui vaut cher

Forcément, le joueur né en 87 est encensé ce vendredi. Au Brésil, Globo Esporte a écrit à son sujet : «Luis Suárez est incroyable. L’Uruguayen a inscrit un triplé en 19 minutes et a permis le retour de Grêmio dans la seconde mi-temps du duel avec le leader Botafogo, jeudi soir, à São Januário. Avec ses trois buts, le numéro 9 a assuré la victoire 4-3 du Grêmio et est entré dans la lutte pour le meilleur buteur du Brasileirão.» En effet, Suarez totalise actuellement 14 buts. Il n’est plus qu’à quelques longueurs de Tiquinho Soares, de Botafogo (16 buts), et Paulinho, de l’Atlético-MG (17 buts).

Remplacé à la 81e minute sous les applaudissements du public adverse, l’avant-centre était heureux comme un gosse. «C’était un match très important dans ma carrière. J’ai vécu beaucoup de matchs avec quelque chose de spécial, celui-ci en est un autre à retenir dans ma longue et belle carrière. C’est ce qu’il y a de beau dans le football. Les supporters adverses savent que chaque joueur se bat sur le terrain, mais ils reconnaissent le travail. C’est une fierté pour moi, j’essaie de faire de mon mieux, je remercie le football brésilien pour cela. C’est très difficile en Amérique du Sud, je profite et je vis le moment présent.»

La MLS et l’Uruguay dans un coin de sa tête

Il a ajouté : «il faut profiter au jour le jour. Concernant le titre, j’ai dit que je voulais me battre, tout est possible. Mais cela ne dépend pas de nous, mais nous nous concentrerons sur les cinq derniers matchs, qui sont très importants.» Le Grêmio peut rêver plus grand avec un titre, puisque le club totalise 59 points. C’est autant que Botafogo, leader. Pour cela, il faudra un grand Luis Suarez. Un joueur qui peut donc décrocher le titre de meilleur buteur, lui qui a marqué 16 buts toutes compétitions confondues cette saison (13 assists dont 10 en championnat). Une belle façon de faire ses adieux au club brésilien, qui a déjà annoncé son départ à l’issue de cette saison.

Il n’honorera pas sa dernière année de contrat. D’après les informations publiées récemment à son sujet, il va rejoindre son ami Lionel Messi à l’Inter Miami. Il signera pour une saison plus une année supplémentaire en Major League Soccer. Il aura ainsi l’occasion de conquérir un nouveau championnat, lui qui a brillé en Uruguay, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Espagne et au Brésil. Une bonne nouvelle pour son pays. Mais le nouveau sélectionneur, Marcelo Bielsa, ne l’a pas appelé lors des deux derniers rassemblements puisqu’il préfère miser sur la nouvelle génération. Luis Suarez (68 buts en 132 capes) fait en tout cas tout pour le faire changer d’avis.