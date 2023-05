Juventus - Séville : les compositions officielles

Après deux intenses soirées de Ligue des Champions, place à la Ligue Europa sur Foot Mercato ! La Juventus Turin accueille ce jeudi, à l’Allianz Stadium, le FC Séville dans le cadre des demi-finales aller de la compétition. Une rencontre très attendue entre deux formations habituées aux joutes européennes et déterminées à prendre une option sur la qualification pour la finale avant d’aborder le match retour. Récente vainqueure de Lecce (1-2) et l’Atalanta Bergame en Serie A (0-2), la Vieille Dame aborde ce duel avec de la confiance, d’autant plus que cette dernière occupe désormais la deuxième place au classement du championnat. En face, le FC Séville, recordman de victoires en Ligue Europa (6 depuis 2006), a repris des couleurs en Liga (11ème) après un début de saison catastrophique, en témoigne sa série de quatre succès sur les cinq dernières rencontres. Cette rencontre sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h00.

Pour ce match retour, Massimiliano Allegri mise sur la continuité en maintenant sa confiance en ses hommes forts des dernières rencontres et son système de jeu préférentiel. Dans son traditionnel schéma articulé en 3-5-2, le technicien transalpin a en effet décidé de titulariser Dusan Vlahovic en pointe, associé à Angel Di Maria. Le milieu de terrain est composé d’Adrien Rabiot, Fabio Miretti et Manuel Locatelli, tandis que les rôles de pistons sont occupés par Juan Cuadrado et Filip Kostic. Concernant la composition du FC Séville, José Luis Mendilibar aligne son système de jeu habituel, le 4-2-3-1. Positionnés devant la défense où figure le tricolore Loïc Badé, Ivan Rakitic et Fernando auront la lourde tâche de tenir l’entrejeu bianconero. Titularisé en pointe, Youssef En-Nesyri sera épaulé par Bryan Gil, Lucas Ocampos et Oliver Torres.

La Juve veut prendre une option !

Compositions des équipes :

Juventus : Szczesny - Danilo, Bonucci, Alex Sandro - Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic - Di Maria, Vlahovic.

FC Séville : Bono - Navas, Gudelj, Badé, Acuña - Fernando, Rakitic - Óliver, Ocampos, Bryan - En-Nesyri.