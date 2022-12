Argentine - Croatie : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Ce mardi place à la première demi-finale de la Coupe du monde 2022, avec un duel séduisant entre l'Argentine et la Croatie. L'Albiceleste s'établit en 4-3-1-2 avec Emiliano Martinez dans les cages derrière Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi et Nicolas Tagliafico. Leandro Paredes est placé comme sentinelle auprès de Rodrigo De Paul et Enzo Fernandez avec Alexis MacAllister un cran plus haut. Enfin, Julian Alvarez accompagne Lionel Messi en attaque.

De leur côté, les Vatreni optent pour un 4-3-3 où Dominik Livakovic officie comme dernier rempart. Devant lui, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol et Borna Barisic forment la défense. Positionné en sentinelle, Marcelo Brozovic est épaulé par Luka Modric et Mateo Kovacic. Enfin, Mario Pasalic et Ivan Perisic prennent les couloirs tandis qu'Andrej Kramaric est seul en pointe.

Les compositions

Argentine : E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - De Paul, Paredes, Fernandez - MacAllister - Messi, Alvarez

Croatie : Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic - Modric, Brozovic, Kovacic - Pasalic, Kramaric, Perisic

