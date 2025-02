Porto fonce sur la pépite danoise Mikel Gogorza

Porto prépare déjà son prochain mercato. Cet hiver, le club portugais a perdu deux de ses cadres, à savoir Galeno et Nico Gonzalez, partis respectivement pour 50 et 60 millions d’euros à Al-Ahli et Manchester City. Dans le sens inverse, Porto a enregistré les arrivées de William Gomes en provenance de São Paulo (9 M€), et de Tomas Perez (3 M€) depuis Newell’s.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le club double vainqueur de la C1 se tourne désormais vers Mikel Gogorza, jeune joueur danois du FC Midtjylland. Une grosse offre, dont le montant n’a pas filtré, a été refusée par la formation danoise pour cet ailier gauche de 18 ans cet hiver. Il a joué cette saison 16 matches, pour 1 but et 4 passes décisives, et a également pu découvrir la Ligue Europa. Plusieurs gros clubs européens devraient revenir à la charge cet été pour le Franco-Danois.