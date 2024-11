Justice : Wissam Ben Yedder va faire appel

Absent des terrains depuis la fin de son contrat à l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder fait aujourd’hui parler de lui devant les tribunaux de Nice. En effet, l’ancien capitaine monégasque a été condamné ce mardi à deux ans de prison avec sursis pour conduite en état d’ivresse, refus d’obtempérer et agression sexuelle. Une décision pour laquelle ses avocates, Hasna Louzé et Marie Roumiantseva, et lui comptent faire appel, comme l’indique L’Équipe. Lors de l’audience, mi-octobre, l’international français avait reconnu les délits sur la route, tout en contestant l’infraction sexuelle, dont il ne se souvenait point. Il s’est également livré sur son addiction à l’alcool et avait présenté ses excuses à la victime.

De son côté, l’avocat de cette dernière, Mr Frank Michel, a fait part de la satisfaction de sa cliente quant à la condamnation prononcée. « Comme je l’avais indiqué le jour de l’audience, ce qui était essentiel pour elle était d’être reconnue en tant que victime, puisque le prévenu avait dans un premier temps contesté les faits. Cette décision va sans doute l’aider à se remettre du profond traumatisme qu’elle a subi. » Actuellement en processus de réathlétisation pour retrouver un club cet hiver, Ben Yedder devra encore passer devant les tribunaux, le 27 décembre, afin d’être jugé pour « violences psychologiques ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours » à l’encontre de son épouse. Dont il est en instance de divorce.