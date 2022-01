Gabon : Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina positifs à la covid-19

Voilà une nouvelle dont aurait pu se passer le Gabon. À 4 jours de démarrer la Coupe d'Afrique des Nations contre les Comores, la sélection apprend qu'elle devra disputer son premier match sans son capitaine Pierre-Emerick Aubamayeng, ni son milieu de terrain expérimenté Mario Lemina.

Les deux hommes sont positifs à la covid-19 après un test effectué ce jeudi et ont dû s'isoler pour quelques jours, confirme Patrice Neveu, le sélectionneur des Panthères, précisant qu'ils n'avaient pas de symptôme. Problème également, Aubameyang et Lemina ont été filmés à Dubaï, là où le Gabon préparait la CAN, en boîte de nuit sans masque ni aucun respect des gestes de barrière.