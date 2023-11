Mercato : le Real Madrid va boucler un gros coup

Le Real Madrid ne s’arrête plus. Depuis quelques jours, les Merengues enchaînent les prolongations de contrat. Vinicius Junior, Rodrygo, Eduardo Camavinga et Federico Valverde ont tous signé pour plusieurs années supplémentaires. Eder Militão, qui est actuellement blessé, sera le prochain. Le défenseur central devrait parapher un nouveau bail jusqu’en 2028 ou 2029. L’officialisation est d’ailleurs attendue dans la semaine. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu préparent donc l’avenir en blindant leurs meilleurs éléments.

Nico Williams plaît

Mais ils comptent aussi se renforcer. Kepa Arrizabalaga devrait rester. En tout cas, Madrid est d’avis de continuer avec lui. Il faudra s’entendre avec Chelsea. En ce qui concerne le poste de latéral gauche, le polyvalent Alphonso Davies plaît. Mais le Bayern Munich risque de résister aux assauts espagnols. En attaque, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont toujours associés aux Merengues. Mais KM7 semble aujourd’hui avoir une longueur de retard. En parallèle, le club de Florentino Pérez suit d’autres joueurs, dont Jamal Musiala (Bayern Munich).

Mais ce n’est pas le seul qui plaît à la Casa Blanca. Ce mercredi, AS explique que Nico Williams, joyau de l’Athletic, plaît beaucoup au Real Madrid. Ce n’est pas une surprise puisque Sport en a parlé récemment tout en expliquant que le FC Barcelone est aussi sur le coup. AS ajoute que quatre grosses cylindrées de Premier League, dont Manchester City et Liverpool, sont aussi sur les rangs pour s’attacher les services du joueur libre le 30 juin 2024. Récupérer l’ailier de 21 ans gratuitement fait forcément envie au Real Madrid.

Il a choisi Madrid

AS précise toutefois qu’il pourrait prolonger son contrat afin de rapporter un peu d’argent à son club. Bilbao aimerait augmenter le prix de sa clause, qui est actuellement fixé à 50 millions d’euros. Cela serait forcément moins intéressant financièrement pour Madrid, qui aime beaucoup le joueur. L’inverse est d’ailleurs réciproque. AS explique qu’en privé Nico Williams donne sa préférence au club entraîné par Carlo Ancelotti. Questionné au sujet de son avenir, il a tenu un discours un peu différent publiquement bien évidemment.

«Le fait que de grandes équipes comme le Barça, Madrid ou des clubs en Angleterre fassent attention à moi signifie que je fais bien mon travail. Je suis clair sur la décision que je veux prendre, mais en fin de compte, c’est quelque chose que mes représentants savent, eux qui m’accompagnent depuis l’âge de 11 ans. Et il y a mes parents, mon frère… On verra, mais je suis très calme et j’ai envie de continuer comme ça». Son agent a été plus direct sur le sujet. «Le club doit écouter le joueur et doit essayer de parvenir à un accord qui soit bon pour les deux parties, en partant toujours du principe que le contrat se termine dans quelques mois, pour qu’on n’oublie pas. Nous n’avons pas fixé de délai, mais nous suivons certaines lignes directrices que nous avons fixées.» Le message est passé. Madrid l’a bien entendu.