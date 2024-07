Équipe de France : plusieurs joueurs pensent à la retraite internationale !

La France a pris la porte en demi-finale. Sur le papier, c’est donc un parcours assez honnête, qui conforte d’ailleurs Didier Deschamps à la tête des Bleus jusqu’au prochain Mondial. Mais dans les faits, ce fut une compétition assez pénible pour la France, avec des rencontres au contenu assez morose et peu emballant, et quelques problèmes en interne, avec certains joueurs frustrés de leur sort.

A quoi ressemblera la liste de DD pour les prochains matchs des Bleus ? On devrait le savoir assez vite, avec une nouvelle édition de la Ligue des Nations et des rencontres contre l’Italie et la Belgique dès le début du mois de septembre. Une liste dans laquelle plusieurs joueurs présents à cet Euro en terres allemandes pourraient être absents, en plus d’un Olivier Giroud qui a déjà acté l’arrêt de sa carrière tricolore…

Plusieurs adieux de cadres historiques ?

Effectivement, comme l’explique L’Equipe, certains joueurs songent à arrêter leur carrière internationale. C’est notamment le cas de Kingsley Coman (28 ans). Très peu utilisé par Deschamps, il songe à prendre sa retraite internationale, et le fait que DD continue en poste pourrait le conforter dans cette potentielle décision. Le Bavarois a vécu un tournoi très compliqué, avec 16 minutes jouées au total et un énorme déclassement dans la hiérarchie.

Benjamin Pavard est aussi dans une situation similaire à celle de son ancien coéquipier en club. Le défenseur de 28 ans n’a pas joué la moindre minute et n’a pas hésité à manifester son mécontentement. Lui aussi va réfléchir à son avenir international ces prochains jours, surtout que plusieurs des joueurs dont il était proche dans le groupe ces dernières années comme Lloris ou Giroud ont déjà dit stop. Enfin, le nom d’Antoine Griezmann est aussi évoqué par le média, même s’il a expliqué publiquement qu’il souhaitait continuer. Sa relation devenue froide avec Deschamps pourrait ainsi le pousser à prendre la décision de stopper… On devrait rapidement être fixé.