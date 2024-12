La prédiction folle de Thibaut Courtois sur Kylian Mbappé

Enfin le déclic pour Kylian Mbappé ? Auteur d’un superbe but face à Getafe, le Français a inscrit sa huitième réalisation en 13 matches avec le Real Madrid. Pour Thibaut Courtois, ce but pourrait définitivement lancer l’aventure de l’ancien Monégasque sous le maillot Merengue. «Il faut qu’il continue d’insister et je suis sûr qu’il finira par mettre beaucoup de buts. Parfois, c’est comme une bouteille (de ketchup), tu as beau taper dessus, ça ne sort qu’un tout petit peu, et puis d’un coup tout sort. Je crois que ça va être la même chose pour lui», a prédit le portier Belge.

Une comparaison empruntée à Ruud Van Nistelrooy et qui a fait son bout de chemin dans les couloirs de la Casa Blanca puisqu’elle avait été employée par Cristiano Ronaldo quelques années plus tard. On ne peut que souhaiter à Kylian Mbappé de connaître autant de succès à Madrid que les deux noms cités précédemment. Auteur de deux réalisations sur les deux dernières rencontres, le capitaine des Bleus (lorsqu’il est appelé), a peut-être enfin trouvé la clé en Liga.