La Belgique se sépare de Domenico Tedesco

Depuis plusieurs mois, le torchon brûle entre la Belgique et Domenico Tedesco. Auteur d’un Euro calamiteux avec les Diables Rouges avec une élimination fade en 8es de finale face à la France (0-1), le coach de 39 ans était sur la corde raide après son bilan ridicule en 2024 (quatre victoires, quatre nuls et six défaites). Alors qu’il avait affirmé qu’il était encore l’homme de la situation dernièrement, il semblerait que ses dirigeants ne soient pas vraiment du même avis.

La suite après cette publicité

Ces derniers ont même pris une décision radicale ce vendredi en se séparant de l’entraîneur de 39 ans. «L’équipe nationale termine son chapitre avec Domenico Tedesco. Merci Domenico pour ton engagement et ta passion au cours des deux dernières années. Nous te souhaitons le meilleur pour l’avenir !», peut-on lire dans le communiqué des Diables Rouges. Le nom de son remplaçant n’a pour le moment toujours pas été divulgué, même si les noms de Rudi Garcia et Thierry Henry étaient récemment avancés.