Belgique : Domenico Tedesco pousse un énorme coup de gueule

Son mandat avec la Belgique est sûrement en péril. Après une défaite surprise face à Israël ce dimanche (0-1), la Belgique est passée proche d’une rélégation en Ligue B de la Ligue des Nations. Un échec de trop pour Domenico Tedesco, plus que jamais en sursis pour son poste de sélectionneur des Diables Rouges. Contesté par une partie des supporters et des observateurs de la Belgique, le coach de 39 ans s’est exprimé à l’issue de la rencontre en conférence de presse. Et il n’a pas hésité à lancer un terrible coup de gueule face à ses détracteurs :

«Oui, je suis toujours l’homme de la situation. J’ai confiance en mes qualités. Je fais confiance à mon staff, je fais confiance à mes joueurs. Je fais confiance aux gens qui m’entourent. Je sais à quel point je travaille dur. C’était un match difficile, des circonstances difficiles, et il est difficile de dire quelque chose de dur à cette jeune équipe. Nous sommes désormais mieux équipés pour aborder les éliminatoires de la Coupe du monde de l’année prochaine. Le sentiment négatif n’a rien de nouveau. On m’a dit que c’était typiquement belge.»