Le Real Madrid veut un Bernabéu bouillant face au PSG

Le Real Madrid réalise une saison presque parfaite pour le moment. Premier en Liga avec quatre points d'avance sur le FC Séville, vainqueur en Arabie saoudite de la Supercoupe d'Espagne, puis qualifié quelques jours plus tard pour les quarts de finales de la Coupe du Roi, la Casa Blanca a également terminée première de sa poule en Ligue des Champions. En février et mars se dérouleront donc les huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions de clubs.

Après le premier tirage, le Real Madrid aurait dû affronter le Benfica Lisbonne mais après un deuxième essai, les Merengues se retrouvent face au PSG, de Kylian Mbappé le joueur dont tout les madrilènes rêvent depuis déjà quelques années, pour une double confrontation qui s'annonce déjà explosive. La Champions League étant ancrée dans l'ADN du club madrilène, le Real souhaite le plus de soutien possible pour faire face au retour de Lionel Messi et de Sergio Ramos à Santiago Bernabéu. Marca réclame déjà "un chaudron contre le PSG" pour le match retour (9/03), et en fait même sa une à un peu moins de trois semaines du match aller (15/02) qui aura lieu à Paris.