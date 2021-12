Ligue des Champions : PSG-Real Madrid, des retrouvailles qui s'annoncent explosives

La suite après cette publicité

Pour la quatrième de l’histoire en coupe d’Europe, le Paris Saint-Germain affrontera le Real Madrid (2 qualifications pour le PSG en 92/93 et 93/94 ; une pour les Merengues en 2017/18) dans une double confrontation à élimination directe. Un choc XXL que la Casa Blanca a eu du mal à encaisser puisqu’elle s’attendait surtout à défier un adversaire moins ronflant, Benfica. Mais ça, c’était avant l’énorme erreur commise par l’UEFA. On aura donc finalement droit à une affiche explosive entre deux clubs qui ont souvent croisé le fer dernièrement. Comme indiqué plus haut, les deux formations se sont affrontées au même stade de la compétition lors de la saison 2017/2018.

À cette époque, le PSG venait de s’offrir le duo Neymar-Mbappé. Pas suffisant pour faire chuter le champion d’Europe en titre. Défaits 3-1 à Madrid, les Parisiens avaient également perdu à domicile (1-2). Et pour l’anecdote, la cheville de Neymar va encore faire parler. Absent lors du match retour après sa terrible blessure contre l’OM le 25 février 2018, le Brésilien est encore engagé dans une course contre la montre. Touché face à l’ASSE le 28 novembre dernier, il est annoncé out pendant deux mois. Cela s’annonce donc encore une fois serré. Neymar sera-t-il physiquement apte pour assurer un duel qui sera très intense ?

Le dossier Mbappé mais pas seulement

L’état physique du Brésilien ne sera bien évidemment pas le grand sujet de discussion de cette double confrontation. À peine les deux boules sorties, toute la presse française et espagnole ont rapidement dégainé : PSG-Real Madrid, le match spécial pour Kylian Mbappé. Personne ne sait encore si le Français annoncera ou non son départ pour la Casa Blanca en janvier prochain, mais tous les regards seront braqués sur lui. Tout ça sans oublier l'attitude madrilène que n'ont pas apprécié les Parisiens. «Cela fait deux ans que le Real se comporte comme ça, c’est incorrect, illégal même car ils ont contacté le joueur. C’est inacceptable pour nous, parce que ce n’est pas correct», déclarait Leonardo le 25 août dernier.

Et les plus fous vous diront que si Paris a, en plus de ça, l’idée de remplacer Mauricio Pochettino par Zinedine Zidane d’ici là, le storytelling s’annonce phénoménal. Mais ZZ n’est pas encore assis sur le banc du PSG. Ce qui n’enlève pas de piquant. Puisque si Mbappé focalisera l’attention sur lui, que dire de Lionel Messi et de Sergio Ramos ? Le premier a passé plus de quinze ans à martyriser la défense merengue. Au total, La Pulga a joué 45 fois contre les Madrilènes pour un total de 26 buts et 14 passes décisives au compteur, ainsi que 19 victoires, 11 nuls et 15 défaites.

Le deuxième a été l’un des joueurs emblématiques de la Casa Blanca, avant d’être poussé vers la sortie l’été dernier. Aujourd’hui, avec un seul match disputé avec le PSG, Ramos a clairement justifié le choix des Merengues de se passer de ses services. Physiquement pas du tout au point, le défenseur aura quand même l’envie de démontrer à son ancien club qu’il peut encore être décisif lors des grands rendez-vous. Mais vu son état de forme actuel, il est quand même permis de douter. Enfin, ce choc sera également suivi en coulisses où il convient de rappeler que Nasser Al-Khelaïfi s'était positionné en faveur de l'UEFA dans la bataille contre le projet de Superligue européenne créé par Florentino Pérez. Vous l'aurez compris, les deux clubs ne manqueront pas de sources de motivation pour aller au charbon.