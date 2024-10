Nice-PSG | Streaming : comment regarder le match gratuitement

C’est devenu une affiche incontournable de Ligue 1. Ce Nice-PSG se tiendra dimanche soir à 20h45 à l’Allianz Riviera, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1 McDonald’s. Et c’est peu dire que ce duel entre Gym et cette formation parisienne est très attendu. Car pour Nice, qui reste sur une victoire 8-0 contre St-Etienne lors de son dernier match à domicile en L1, c’est l’occasion de basculer dans le premier tiers du championnat de France, en affrontant le champion de France en titre, à l’effectif composé d’internationaux. Et pour le Paris Saint-Germain, l’objectif sera de se relancer après une performance pitoyable face à Arsenal en Ligue des Champions et une défaite 2-0.

Regarder le match de foot Nice-PSG en streaming

Côté niçois, Franck Haise et ses hommes seront peut-être émoussés après un déplacement à Rome face à la Lazio, les azuréens auront à cœur de l’emporter dans cet affrontement entre le Nord et le Sud de la France. Youssoufa Moukoko, Evan Guessand et Jéremie Boga seront de la partie face à la bande à Luis Enrique qui aura beaucoup à se faire pardonner. Bradley Barcola, très décevant face aux Gunners sera là, tout comme Ousmane Dembélé de retour de mise à l’écart. Impressionnant en Ligue 1, à défaut de l’être en C1, le club présidé par Nasser Al-Khelaifi fera tout pour l’emporter face au club propriété d’INEOS.

Pour ce match au doux parfum de Coupe d’Europe, on peut s’attendre à du grand spectacle et à des buts. Et pour le voir en direct, une seule solution, s’abonner à DAZN. Au cas où vous n’avez pas suivi le feuilleton de l’attribution des droits TV, c’est DAZN qui a empoché la mise pour les cinq prochaines années et qui remplace ainsi Prime Vidéo et Canal + qui détenaient les droits l’an passé. Si votre fournisseur d’accès à internet distribue DAZN, aucune inquiétude, vous pourrez vous abonner par ce biais, d’autant que la plateforme en ligne propose de grosses remises ce week-end. Sinon, pas de stress, puisque le service est accessible en OTT, via le site et l’application DAZN. Donc il vous suffit de posséder un smartphone, une tablette ou une TV connectée pour regarder légalement Nice-PSG.

Testez DAZN et regardez Nice-PSG gratuitement en Streaming

Pour regarder en exclusivité ce choc de Ligue 1, vous n’avez donc qu’à vous abonner à DAZN, qui vous propose jusqu’à ce dimanche une offre alléchante, puisque vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit pour tester l’ambiance et le savoir faire DAZN. Une offre exceptionnelle et très courte dans le temps qui vous permettra de bénéficier de l’offre de Ligue 1 sans vous ruiner et de regarder les plus beaux matches du championnat.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer cette rencontre directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre chez vous pour peu que vous ayez un Wifi haut débit (fibre ou autre) ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace.

Cliquez ici pour vous inscrire sur DAZN et accéder au match Nice-PSG.