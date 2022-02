Nike et Puma à la lutte pour Erling Haaland

Nike et Puma sont à la lutte pour faire signer Erling Haaland, qui devrait toucher un énorme chèque à la clé.

Si son avenir demeure toujours flou, Erling Haaland ne sait pas non plus à quel équipementier il sera lié pour les années à venir. Son contrat avec Nike ayant pris fin le 1er janvier dernier, la star norvégienne du Borussia Dortmund est libre de s'engager avec la marque de son choix.

50 patates sur la table

Si Nike semblait récemment hors course pour prolonger l'aventure aux côtés du "Cyborg", BILD explique que la marque à la virgule fait la course en tête avec Puma sur ce dossier. C'est donc adidas qui semble s'être éloigné de la bataille pour l'un des meilleurs attaquants de la planète football, qui est au passage seulement âgé de 21 ans et qui représente donc une valeur ô combien importante sur ce marché pour l'avenir.

Le quotidien allemand précise que Nike et Puma souhaiteraient offrir un contrat de cinq ans rapportant environ 50 millions d'euros à Erling Haaland. Un montant loin de ce qu'il avait préalablement signé avec la firme américaine du temps où il évoluait encore au RB Salzbourg et où il n'avait pas encore explosé aux yeux de tous.

Réponse en février ?

L'international norvégien devrait mettre fin au suspense courant février. À noter que Nike a peut-être inclus la clause "matching right" dans le précédent contrat du buteur appartenant au BvB. Ce qui empêcherait le joueur de s'engager en faveur d'une autre marque librement suivant les six prochains mois de la fin de son bail, soit jusqu'à l'été 2022.

Nike disposerait aussi, dans un tel cas de figure, le droit de s'aligner sur une offre d'un concurrent et d'être prioritaire sur le dossier. Quoiqu'il arrive, la bataille fait rage pour s'attacher les services Erling Haaland, aussi bien pour ses performances sur le pré que son aura en dehors.