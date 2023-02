Youssef Ait-Bennasser va rejoindre Samsunspor

Longtemps considéré comme un espoir du football marocain, Youssef Ait-Bennasser avait fini par disparaître des radars après des expériences du côté de Bordeaux ou encore Monaco. Le milieu formé à Nancy avait décidé de rejoindre la Turquie et la D2 avec Adanaspor pour retrouver des sensations et du temps de jeu il y a un an et demi. Un pari qui devait lui permettre de reprendre du plaisir à jouer au football et surtout à retrouver du rythme pour vite rebondir. Après une première saison réussie (27 rencontres, 1 but, 2 passes décisives), le milieu de 26 ans est reparti sur les mêmes bases cette année.

Capitaine de son équipe, il surnage dans une équipe en grande difficulté en championnat. Après 18 rencontres, il a déjà délivré 4 passes décisives et marqué une fois. Et il a forcément la cote sur le marché des transferts. Rien de vraiment étonnant quand on sait qu’il a longtemps été très intéressant en Ligue 1 avec Caen ou encore Nancy. Pisté par plusieurs clubs de Championship, le Marocain (23 sélections) va prendre la direction de Samsunspor, leader de D2 turque et qui veut donc monter dès cette saison en D1. Un deal gagnant aussi bien pour le club que pour le joueur qui pourrait donc retrouver la lumière et le devant de la scène après avoir fait ses armes dans l’antichambre du football turc.

