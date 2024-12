Le prix faramineux réclamé par Newcastle pour Alexander Isak

Alexander Isak est sur un nuage. Après un début de saison timide, l’avant-centre de Newcastle United ne cesse d’empiler les buts avec les Magpies en Premier League depuis octobre : en 16 rencontres, le Suédois a inscrit 11 réalisations et a délivré quatre passes décisives. De quoi faire de lui le troisième joueur le plus décisif du championnat anglais derrière Mohamed Salah et Cole Palmer.

Son profil est par ailleurs suivi par les plus grands clubs européens, d’après The Telegraph. En Angleterre, Chelsea a tenté de l’attirer l’été dernier, tandis qu’Arsenal et Liverpool gardent un œil sur lui. En plus des cadors anglais, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain pensent également à l’ancien joueur de la Real Sociedad. Mais Newcastle ne compte faire aucun cadeau à ces clubs et demande au minimum 180 millions d’euros pour le laisser partir. Les prétendants d’Isak sont prévenus…