West Ham : Nayef Aguerd opéré avec succès

Nayef Aguerd va bel et bien manquer le début de la saison de Premier League avec son nouveau club, West Ham. Transféré du Stade Rennais aux Hammers cet été pour plus de 30 M€, le défenseur central de 26 ans s'est blessé lors de la présaison avec le club londonien. L'international marocain, dont la durée d'absence demeure encore inconnue, a même dû passer sur le billard, et a été opéré avec succès, comme indiqué par WHU ce lundi.

« West Ham United peut confirmer que Nayef Aguerd a été opéré avec succès de la blessure à la cheville qu'il a subie lors de notre match amical de pré-saison contre les Glasgow Rangers la semaine dernière. Le défenseur marocain va désormais poursuivre sa rééducation au Rush Green avec l'équipe médicale du Club. Tout le monde à West Ham United souhaite à Nayef un prompt rétablissement », précise le communiqué de West Ham. Aguerd va donc devoir patienter avant de découvrir le championnat anglais, alors que les Hammers débuteront leur saison le 7 août prochain, contre Manchester City.